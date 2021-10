Paradressage: Atletas da Academia Inácio Monteiro em foco em Alter 19 Outubro, 2021 20:05

Realizou-se na Coudelaria de Alter nos dias 15, 16 e 17 de Outubro a final do Campeonato de Portugal de Paradressage, onde participaram 5 atletas desta disciplina.

Fim de semana intenso que começou com a inspeção veterinária dos cavalos no dia 14 da parte da tarde e onde todos foram aprovados com sucesso.

A Academia Inácio Monteiro levou 2 atletas, Rita Lagartinho do Grau I e Inês Alemão Teixeira do Grau III.

As provas decorreram sempre no período da manhã, sendo a Rita a atleta destinada a abrir a pista e dar inicio ao concurso.

No 1º dia de competição disputou-se a prova Team onde Rita Largartinho e o seu companheiro Herói Ok! Teleseguros conseguiram a nota de 61,64%, e Inês Alemão e Giraldo da Sernadinha arrecadaram a percentagem de 67,47%.

Para a atleta Inês Alemão as notas melhoraram em ambas as provas seguintes conseguindo este conjunto lusitano 68,23% na prova Individual e 71,23% na prova Freestyle, prova esta em que a cavaleira pode acrescentar música e decidir o desenho da prova.

A Rita teve algumas dificuldades na prova Freestyle mas manteve o registo do primeiro dia de competição tirando de 60,46% na prova Individual.

No final de três dias de provas as atletas receberam as seguintes medalhas:

Inês Alemão Teixeira e Giraldo da Sernadinha sagraram-se campeões Grau III

Rita Lagartinho Oliveira e Herói Ok! Teleseguros são vice campeões Grau I

No Grau I a Campeã foi Ana Mota Veiga com Convicto e no Grau IV Pedro Felix com Grijó.

A Academia está feliz com os resultados alcançados, pois apenas com 7 meses de existência conseguiram cumprir este objetivo muito desejado por todos os envolvidos.

Deixa um agradecimento especial ao treinador destas duas atletas, João Monteiro, não esquecendo a sua groom, Carolina Serrão, sem a qual seria impossível coordenar o trabalho este fim-de-semana, devido à proximidade das provas das atletas.

Finalmente e não menos importante, agradecem à família e amigos e a quem está no “backstage” deste projeto, Filipa Inácio, que colocou o projeto de pé em muito pouco tempo.