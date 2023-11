Pan-Americanos 2023: Brasil assume a liderança provisória nos Saltos

Começou esta terça-feira, 31/10, e segue até sexta, 3/10, as provas de saltos que ocorrem na Escola de Equitação do Exército, em Quillota, (Chile), sede do hipismo dos Jogos Pan-americanos 2023.

A formação brasileira, campeã em título, ocupa a primeira posição provisória por equipas à frente das nove equipas. No total competiram 46 conjuntos de 18 países na primeira qualificativa por equipas e individual, incluindo nove equipas completas (mínimo 3 conjuntos).

Pela ordem, Pedro Veniss montando Nimrod de Muze Z fez um percurso perfeito sem faltas em 73,40s, resultado que no final lhe garantiu o 2º lugar entre os 46 conjuntos. Seguiu-se Stephan Barcha com Chevaux Primavera Império Egípcio que cometeu uma falta na saído do duplo (penúltimo obstáculo) terminando com 81,55s.

O terceiro conjunto brasileiro foi o campeão pan-americano individual, Marlon Zanotelli com Deese de Coquerie, que terminou a Caça sem faltas em 72,87s, resultado que permaneceu imbatível até ao final da prova. Finalmente Rodrigo Pessoa com Major Tom terminou com uma falta em 81,98s. Vale a pena recordar que na prova de Caça, uma falta equivale a quatro pontos perdidos.

Resultado que garantiu ao Brasil a primeira posição por equipas com 4,32 pontos perdidos, seguido da Colômbia com 7,29pts e do Canadá 9,62pts. As equipas classificadas nos primeiros 3 lugares asseguram uma vaga em Paris2024. Porém, o Brasil já está qualificado após o resultado conseguido na Final da FEI Taça das Nações em Barcelona há cerca de um mês.

As Regras

Hoje quarta-feira, 1/11, os dois percursos idênticos da Taça das Nações somado ao resultado do 1º dia definem a final por equipas. Após um dia de descanso, a final individual, sob dois percursos distintos, na sexta-feira, 3/11, contará com os 30 melhores conjuntos (máximo de três por país) no 1º percurso e os 20 melhores regressam para a segunda ronda para disputar as medalhas individuais.

1º Brasil – 4,32 pp

2º Colômbia – 7,29 pp

3º Canadá – 9,62 pp

4º Argentina – 12,91 pp

5º EUA – 12,37 pp

6º México – 14,48 pp

7º Chile – 16,75 pp

8º Uruguai – 35,57 pp

9º Equador – 44,83 pp

Parcial individual (prova de caça – 1 falta equivale a 4 segundos)

1º Marlon Zanotelli / Deese Coquerie – 72s87 – 0 pp

2º Pedro Veniss / Nimrod de Muze Z – 73s40 – 0,26 pp

14º Stephan Barcha / Chevaux Primavera Império Egípcio – 81s55 (1 falta) – 4,02 pp

18º Rodrigo Pessoa / Major Tom – 81s98 (1 falta) – 4,55 pp

Resultados completos AQUI