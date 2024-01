Padre confessa ter revelado o vencedor de uma corrida à congregação

O padre católico Paddy Byrne, de Abbeyleix, na Irlanda, confessou ter revelado aos fiéis, durante uma missa nas vésperas do Natal, que apostassem num cavalo específico numa corrida de “steeple” – que, por fim, saiu vitorioso.

A corrida em questão foi a Ladbrokes King George VI Chase, um evento muito popular na Irlanda realizado em Kempton Park no ‘Boxing Day’.

De acordo com o jornal The Mirror, o cavalo Hewick montado por Gavin Sheehan, tinha probabilidades de vitória de 12 para 1. Partindo do último lugar, o animal superou as expectativas, alcançando o primeiro lugar e conquistando a vitória.