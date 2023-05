Ouro para a égua «Nuance d’Atela» campeã da ExpoÉgua 2023

A égua afilhada de 6 anos, «Nuance d’Atela», (Escorial x Guhapa D’Atela por Hostil), do criador Francisco Bessa de Carvalho e propriedade de Lusitanos d’Atela – Criação de Cavalos Lda., apresentada por Vergílio Poeira, foi considerada pelo júri do concurso a égua de ouro e campeã da Expo-Égua 2023, a XXIII do certame que terminou neste domingo, na Golegã.

Nas raças tuteladas pela Associação Portuguesa de Criadores de Raças Selectas, o Troféu de Ouro foi atribuído a «Jazzy Lady – F, (Jonson x E-Wonderfull do Rem por Wellbhorn) uma égua afilhada da raça Português Desporto, do criador Casa Agrícola Víctor Frias e propriedade de Transfialense S.A. apresentada por Hugo Frias.

A vila da Golegã concentrou durante a XXIII ExpoÉgua uma série de concursos, exposições importantes ligadas às éguas, sem que no entanto a parte masculina fosse descurada. O tempo ajudou e ao longo de três dias, decorreram provas de saltos de obstáculos, de Equitação de Trabalho e de Atrelagem, e a exposição e classificação das éguas que concorreram aos vários concursos.

O Troféu para o Melhor Apresentador foi para Nataniel Santos.

Para além destas duas campeãs, o concurso de apresentação teve ainda como vencedoras as éguas:

LUSITANA

Poldros 1 Ano

1º Sheik das Faias – Coudelaria Luís Bastos – Proprietário Luís Almeida Fonseca – Medalha de Ouro

2º Sonho – Criador e Proprietário Coudelaria Quinta do Concelho – Ouro

3º Soajo – Criador e Proprietário Fortuna Lusitanos – Ouro

4º Suspiro – Criador e Proprietário Julien Arribe – Prata

5º Solario do Luar – Criador e Proprietário Coudelaria do Luar – Prata

Poldras – 1 Ano

1º Sevilha JCL – Criador e Proprietário Coudelaria JCL – Ouro

2º Sevilha – Criador e Proprietário Francisco Sousa Cardoso Herd’s – Ouro

3º Sueca das Lezírias – Criador e Proprietário Companhia das Lezírias – Prata

4º Shiva do Luar – Criador e Propriedade Coudelaria do Luar – Prata

Poldros – 2 Anos

1º Rubi da Berlenga – Criador e Proprietário Horseberlenga Lda. – Ouro

2º Relâmpago das Horas – Criador e Proprietário Tiago Rui Fragata – Prata

Poldras – 2 Anos

1º Rose das Lanternas – Criador e Proprietário Quinta das Lanternas – Ouro

2º Rola do Luar – Criador Coudelaria do Luar – Proprietário Correia de Sá F.Costa – Ouro

3º Ryana GM – Criador e Proprietário Gonçalo Nuno de Campos Loureiro – Prata

4º Rima de Cabanões – Criador e Proprietária Carla Vicente da Costa – Prata

Poldros – 3 Anos

1º Quinto de Cabeção – Criador e Proprietário António Salgueiro Lopes Aleixo – Prata

Poldras – 3 Anos

1º Queen do Lima – Criador e Proprietário Coudelaria do Rio Lima – Ouro

2º Quadrilha da Toula – Criador João Filipe Figueiredo Cabeça de Casal Herdeiros – Proprietário Gonçalo Falcão – Ouro

3º Quinta da Boiça QB – Criador e Proprietários Fine Horses – Criação e Equitação – Prata

Éguas Montadas – 4 Anos ou mais

1º Pandora d’Amoreira – Criador e Proprietário António Veiga Teixeira

Éguas Afilhadas

1º Nuance d’Atela – Criador Francisco Bessa de Carvalho – Propriedade Lusitanos d’Atela – Ouro

2º Nota – Criador e Proprietário Casa Cadaval – Prata

3º Ibéria das Lezírias – Criador e Proprietário Companhia das Lezírias – Prata

Descendência de Éguas

1º Delicia do MT – José Filipe Guerreiro dos Santos – Prata

OUTRAS RAÇAS

Português de Desporto – Poldros de 2 Anos

1º Raid-F – Criador e Proprietário Casa Agrícola Victor Frias – Ouro

Luso Warmblood – Poldros de 2 Anos

1º Rotilas Fialha – Criador Coudelaria Quinta da Fialha – Proprietário Valter Mendes – Prata

Português de Desporto – Poldras de 1 Ano

1º Speedy Sandy D – Criador e Proprietário Paulo Jorge Rodrigues Soares – Prata

Cruzado Português – Poldras de 2 Anos

1º Ruiva JHC – Criador José Henriques Casquinha – Propriedade Miratejo Sociedade Agric. Lda.

Português de Desporto – Poldras 3 Anos

1º Qalman Lady F – Criador e Proprietário Casa Agrícola Victor Frias – Ouro

Luso Warmblood – Poldras 3 Anos

1º Quest 301 – Proprietário Dionísio José Moreira de Magalhães – Bronze

Português de Desporto – Éguas Afilhadas

1º Jazzy Lady – F – Criador e Proprietário Casa Agrícola Victor Frias – Ouro

