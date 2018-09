Os campeões de Portugal de Ensino da Juventude 2018 (VÍDEO) 30 Setembro, 2018 23:00

Terminou neste domingo, na Sociedade Hípica Portuguesa em Lisboa, os Campeonatos de Portugal de Ensino da Juventude 2018.

Estes Campeonatos da Juventude representam uma das grandes motivações para os mais jovens, sendo uma mostra anual da sua evolução além de espelhar o futuro da disciplina.

Após três jornadas de competição nas pistas FEP e Brigadeiro Henrique Callado, chegou o grande dia, que não defraudou as expectativas.

Alexandra Gouveia em U-25, Martim Meneres em Jovens Cavaleiros, Maria Mafalda Deitado em Juniores, Graça Abecassis em Juvenis, Vitoria Alem Reame em Póneis Infantis, Francisco Moura Braz em Póneis Iniciados e Francisca Monteiro em Póneis Juvenis, sagraram-se Campeões de Portugal de Ensino 2018 nos seus respectivos escalões.

JOVENS CAVALEIROS

Um ano depois, Martim Meneres montando o Lusitano Equador (x Peralta), após uma temporada marcada por bons resultados nos Campeonatos da Europa de Ensino em Fontainebleau (8º lugar na final individual) revalidou o título. Este conjunto, com médias acima dos 70% nas duas jornadas (tanto Individual como por Equipas), confirmou no sábado o seu bom nível técnico conseguindo a incrível média de 76,425% na reprise Freestyle (média mais alta de todo o campeonato) terminando com 219,336 pontos (70,676%, 72,235%, 76,425%).

Yoann Pinto com o Lusitano Douro conquistou a medalha de prata pelo segundo ano consecutivo (197,887 pts), enquanto Catarina Lucas Lopes com Falcão recebeu o bronze (197,271 pts).

JUNIORES

Maria Mafalda Deitado, como clara favorita desde a primeira jornada com o Lusitano Bandolim, conquistou a medalha de ouro acumulando 198,172 pontos (64,818%, 66,029%, 67,325%). Tanto a segunda como a terceira posição foi muito disputada, sagrando-se vencedora da prata por um ponto percentual, Catarina Velez de Melo com Zig Zag Qta.do Tagu (192,866 pts). Justino Lopes Alves recebeu o bronze montando Avião (191,230 pts).

JUVENIS

Graça Abecasis sagrou-se campeã neste escalão com Divagante do Pilar (66,346%, 64,962%, 64,107%) terminando com um acumulado de 195,415 pontos. Medalha de Prata para Afonso Mendes Resina Antunes com Viçoso da Broa (65,385%, 64,154%, 64,250%) tendo acumulado 193,789 pontos. Maria Benedita subiu ao 3º lugar do pódio com Toleirão (192,179 pontos).

PÓNEIS INFANTIS – INICIADOS E JUVENIS

Vitoria Alem Reame com Sherberton Barny Rubble venceu no escalão Póneis Infantis, terminando com 132,857 pontos; Francisco Moura Braz com Der Kleine Choco-Boy We em Póneis Iniciados, foi o vencedor (137,532 pontos) enquanto Francisca Monteiro com Der Kleine Choco-Boy We, concluiu com uma vitória dourada no escalão Póneis Juvenis, acumulando um total de 144,025 pontos.

Paralelamente realizou-se o CDI3* cujo Grande Prémio e Grande Prémio Freestyle foi conquistado por Rodrigo Torres montando o Lusitano Fogoso conseguindo as médias de 71,739% e 75,390%, respectivamente. O Grande Prémio Especial foi ganho por Duarte Nogueira com o Lusitano Beirão (68,851%). Fogoso, o melhor Lusitano no Big Tour do CDI, recebeu ainda o prémio Rubi International das mãos da Dra. Christine Jacoberger, proprietária do cavalo olímpico Rubi AR.

No sábado à noite, e antes da cerimónia de entrega de prémios, realizou-se uma emotiva e muito concorrida homenagem póstuma ao jovem cavaleiro Manuel Vinagre vítima de um acidente a cavalo em 2017 que deixou boas recordações em todos os que o conheceram.

Resultados completos AQUI