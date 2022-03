Os 18 melhores cavaleiros disputam a final da Taça do Mundo em Leipzig

A vitória no passado sábado da alemã, Jessica von Bredow-Werndl, na recta final da Liga da Europa Ocidental da Taça do Mundo de Dressage em ‘s-Hertogenbosch, Holanda, assegurou a liderança da cavaleira alemã, na classificação final, enquanto o sucesso da sua compatriota Helen Langehanenberg na Eslováquia, garantiu-lhe o segundo lugar à frente da dinamarquesa Cathrine Dufuour, que ocupa o terceiro lugar.

Nove conjuntos podem qualificar-se nesta liga, mas apenas um máximo de três por país, por isso Frederic Wandres, que terminou em quarto, ficará de fora por um ponto, contando que Isabell Werth vencedora da edição anterior tem lugar garantido.

O sueco Patrik Kittel, a dinamarquesa Nanna Skodberg Merrald e o espanhol Juan Matute Guimón ocupam os três lugares seguintes, à frente da francesa Morgan Barbançon e do holandês Thamar Zweistra, que terminaram no oitavo lugar. Como Wandres não pode competir, a britânica Charlotte Fry, décima classificada, fez o corte.

Entre o total estarão 18 atletas mundiais que lideram as diferentes ligas com os diferentes lugares atribuídos a cada um deles. Estes vão lutar pelo cobiçado título da série no Centro de Exposições na final agendada para Leipzig (Alemanha), de 6 a 10 de abril de 2022.

O olímpico português, Rodrigo Moura Torres, que ocupa a 52º posição no ranking da Taça do Mundo recebeu um convite da FEI para participar nesta final juntamente com Carina Krüth (Den) e Yessin Ramouni (Mar).

Rodrigo, beneficiou da regra de uma partida por cavalo; disputou o CDI-W em Madrid, tendo pontuado 75,840% no Grande Prémio Freestyle (27/11/21).

Cavaleiros apurados AQUI