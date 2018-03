Orange Run (IRE) vence em Madrid!

O Hipódromo de La Zarzuela disputou este domingo a sua 3ª jornada da temporada de Primavera. Aqui encontramos vários preparadores e quadras portuguesas, sendo que o equino que se destacou foi Orange Run (IRE) com uma incrível vitória sobre a pesada pista de Madrid.

Orange Run (IRE) é um veterano equino que pertence à quadra Maia Lidador, e que, com preparação de Hugo Oliveira, se destacou no fim-de-semana em Madrid no handicap de 2300 metros com uma fantástica vitória de mais de 12 corpos sobre o seu mais directo opositor.

As corridas de obstáculos foram o grande palco de Orange Run (IRE), sendo classificado de Grupo 1 aos três anos, acabou por alcançar várias vitórias ao longo dos seus 10 anos de idade.

Este equino já tinha prometido nas suas últimas duas exibições estar apto para alcançar a sua primeira vitória em liso, presenteando desta forma os seus proprietários com uma vitória inesquecível. O espanhol Carlos Loaiza foi o seu jóquei.

Fonte: Hélder Barbosa