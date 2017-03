Omaha: Isabell Werth e Weihegold vencem o Grande Prémio da Final da Taça do Mundo 31 Março, 2017 7:47

A olímpica alemã, Isabell Werth de 47 anos, confirmou o seu favoritismo esta quinta-feira vencendo com a égua Weihegold OLD a prova de abertura da final da FEI Taça do Mundo de Dressage em Omaha (EUA) conseguindo no Grande Prémio a pontuação de 82,300%, tornando-se no único conjunto a superar os 80% nesta prova.

Werth, vencedora de duas finais da Taça do Mundo em Gotemburgo (SUE) em 1992 e Las Vegas (EUA) em 2007, manifestou-se feliz depois da prova afirmando: “Hoje estava bem preparada! Esperava que Weihegold alcançasse os 80%, mas nunca sabemos o que pode acontecer. Quando entrámos em pista senti a égua tensa porque o ambiente estava ao rubro com os aplausos à cavaleira da casa Laura Graves que tinha terminado a sua prova. Tive que ter imenso cuidado, e fiz dois pequenos erros nas passagens de mão a tempo, mas como habitualmente a culpa foi minha. Tenho que acalmar Weihegold antes de sábado, pois ficou muito tensa durante a cerimónia de entrega de prémios, esta noite.”

Laura Graves (EUA) foi segunda classificada com Verdades (79,800%) enquanto o britânico Carl Hester ocupou o terceiro lugar com Nip (76.671%).

O brasileiro João Victor Marcari Oliva de 21 anos, montando o Lusistano Xamã dos Pinhais com a média final de 68,214% nesta prova, alcançou o melhor resultado (13º lugar) na história da Dressage brasileira, tendo ficado apurado para o Grande Prémio Freestyle.

O Grande Prémio Freestyle que determinará o campeão da final da Taça do Mundo de 2017, será disputado no próximo sábado pelos 14 conjuntos com notas superiores a 60% neste Grande Prémio.

Resultados – Grande Prémio

1º. Isabell Werth (GER) – Weihegold OLD – 82.300%

2º. Laura Graves (USA) – Verdades – 79.800%

3º. Carl Hester (GBR) – Nip Tuck – 76.671%

4º. Edward Gal (NED) – Glock’s Voice – 74.485%

5º. Judy Reynolds (IRL) – Vancouver K – 74.442%

6º. Madeleine Witte-Vrees (NED) – Cennin – 73.900%

7º. Kasey Perry-Glass (USA) – Goerklintgaards Dublet – 73.828%

8º. Steffen Peters (USA) – Rosamunde – 72.257%

9º. Inessa Merkulova (RUS) – Mister X – 71.928%

10º. Kristy Oatley (AUS) – Du Soleil – 71.828%

11º. Marcela Krinke-Susmelj (SUI) – Smeyers Molberg – 71.528%

12º. Mai Tofte Olesen (DEN) – Rustique – 69.757%

13º. João Victor Marcari Oliva (BRA) – Xama Dos Pinhais – 68.214%

14º. Maria Florencia Manfredi (ARG) – Bandurria Kacero – 66.500%

15º. Hanna Karasiova (BLR) – Arlekino – 58.885%

16º. Wendi Williamson (NZL) – Dejavu MH – elim

