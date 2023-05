Oeste Lusitano 2023: «Saloia das Hortas» Campeã Fêmea e Campeão de Campeões

Durante o passado fim de semana, milhares de pessoas visitaram o X Festival Oeste Lusitano, no Parque D. Carlos I, Caldas da Rainha, superando mais uma vez as expectativas, tanto da Associação de Criadores de Cavalo Puro-Sangue Lusitano do Oeste (ACCPLSO) como da Câmara Municipal das Caldas, principais promotores do evento.

Durante os três dias houve, para além dos espetáculos da noite, Emoções Ibéricas e Equites Argento, houve provas de Equitação de Trabalho, Saltos e de Dressage e o Carrocel de Equitação de Trabalho, que contribuíram para que esta edição fosse sem dúvida alguma a melhor de todas. No domingo, houve o habitual desfile equestre pela cidade.

No Concurso de Modelo e Andamentos que decorreu na sexta-feira (19), nas poldras de um ano, destacou-se «Saloia das Hortas» (Jasmim Plus x Delícia do MT por Querer) do criador e proprietário Tiago Ruivo Fragata, que recebeu a Medalha de Prata e foi eleita a melhor fêmea e Campeão dos Campeões, apresentada por João Nunes.

Na Classe de Poldras e 3 Anos e Éguas de 4 ou mais anos montadas, não foram atribuídas medalhas.

Nas Éguas Afilhadas, «Nikita SR» (El-Rei II Sernadinha x Benvinda por Lider) da criadora e proprietária Sabine Rolfs e «Plena das Hortas» (Fundador x Delícia MT por Querer) do criador e proprietário Tiago Ruivo Fragata, receberam a Medalha de Prata.

Nos poldros de um ano, a Medalha de Prata foi para «Suíço da Fialha» (Imperador das Arcas x Vejeta por Joca) do criador e proprietário Quinta da Fialha Valter Mendes e na classe de poldros de dois anos «Relâmpago das Hortas» (Jasmim Plus x Delícia do MT por Querer) do criador e proprietário Tiago Ruivo Fragata foi distinguido com a prata.

Na Classe de Poldros de 3 anos, «Qatar da Salgueirinha» (Temporal Inter (BRA) x Esperada por Ulpiano) do criador e proprietário João Sousa Faustino, recebeu a medalha de prata.

Na Classe de Cavalos de 4 anos ou mais anos montados, «Lucky» (Rico x Salomé por Orphee) do criador e proprietário Emergosol Lda. montado por Georgina Rodrigues recebeu a medalha de prata e foi eleito Campeão Macho. «Oasis V Amarelos (Gitano x Farpa por Zazu) do criador e proprietário Leonel Duarte Galrão Lda., segundo classificado foi distinguido com a medalha de prata.

O Troféu para o Melhor Apresentador foi João Nunes.

Resultados AQUI