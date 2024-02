Obra ‘Andalusí’ vence concurso do cartaz da 38ª Exposição de Carruagens da Feira de Sevilha

A próxima Exposição de Carruagens da Feira de Sevilha, que ocorrerá na Real Maestranza no dia 14 de abril, já tem um cartaz. A obra ‘Andaluzi’, da artista sevilhana Pilar Castillero López.

Trata-se de uma composição muito interessante, segundo o júri, onde a autora quis espelhar a Andaluzia através de dois elementos muito nossos, como o cavalo e o azulejo, usando uma técnica muito original fazendo uma quebra em dois planos, confrontando o mais tradicional com algo mais novo.

Nascida em Sevilha em 1977, Pilar Castillero, licenciada em Belas Artes, reconhece ter ficado emocionada ao saber que era a vencedora do concurso. “Foi uma alegria imensa. Tenho sido finalista nos diferentes concursos em que tenho participado nos últimos dois anos, recebendo críticas muito boas, mas não conseguia o primeiro prémio, e finalmente chegou. Esta é a terceira vez que me candidato a este concurso”.

A obra vencedora, pela qual a sua autora receberá um cheque de 4.000 euros da Fundação AZVI, anunciará a XXXVIII Exposição de Carruagens da Feira de Sevilha de 2024, organizada pelo RCEA com a colaboração da Delegação de Festas Maiores da Prefeitura de Sevilha e da Real Maestranza de Cavalaria, evento declarado como acontecimento de interesse turístico pelo Conselho Andaluz de Turismo, reconhecendo assim o esforço coletivo do Real Club de Enganches, Medalha de Ouro da Cidade de Sevilha, em preservar o património e as tradições andaluzas.