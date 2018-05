O sétimo Oeste Lusitano atraiu milhares de pessoas 8 Maio, 2018 0:12

Alguns milhares de visitantes participaram nas diversas actividades da sétima edição do Oeste Lusitano com organização da Associação dos Criadores do Cavalo Puro Sangue Lusitano do Oeste, em parceria com a Câmara Municipal, que decorreu no Parque D. Carlos nas Caldas da Rainha.

Esta edição marcou o regresso das provas de Saltos de Obstáculos, Dressage e Equitação de Trabalho do calendário da Federação Equestre Portuguesa com inúmeras demonstrações da arte equestre.

Do programa constou também o concurso de Modelo e Andamentos no qual se evidenciou o poldro de 1 ano Neruda de AL, do criador e proprietário Anibal Liberal. Nas poldras de 1 ano destacou-se Nikita SR da criadora e proprietária Sabine Rolfs. Na Classe de éguas de 4 ou + anos montadas, apenas participou Gaxuxa HP da Herdade do Pinheiro. Nas éguas afilhadas apenas Conchita do criador e proprietário João Vitor Nunes foi inscrita. O concurso de Modelo e Andamentos esteve a cargo do juiz, Tiago Martins da APSL

Para além de terem participado diversos criadores do cavalo Lusitano instalados no Oeste, estiveram também presentes entidades relacionadas com a actividade equestre.

E foi na arte equestre que a noite de sábado (05) marcou este festival. Uma noite em que todo o mundo do espectáculo equestre se concentrou no Picadeiro principal para homenagear o criador de cavalos Lusitanos, Manuel Veiga.

Nesta noite de excelência há que destacar a volteadora Natália Cerqueira e o seu excelente trabalho em volteio artístico e também em fitas.

Todo este festival teve como tema o cavalo Puro Sangue Lusitano.

Resultados – Saltos de Obstáculos