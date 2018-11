O que há de novo com o Ranking Mundial Longines 2019? 29 Novembro, 2018 8:42

A Federação Equestre Internacional publicou o novo regulamento que se aplicará à classificação mundial Longines de Saltos de Obstáculos. Não existe nenhuma alteração de peso, porém existem algumas modificações que merecem destaque.

Em geral, para o sistema de rankings, os diferentes concursos de saltos atribuem um número de pontos diferente com base na categoria em que se inserem, com o maior número de pontos na categoria AA. Uma das mudanças no próximo ano assenta no facto das provas desse grupo terem que incluir uma ou duas mãos com um desempate, ou duas mãos sem um desempate. Isso irá ajudar a promover as provas do tipo Grande Prémio e Taça das Nações e reduzir o peso de outras provas.

Uma das outras mudanças mais importantes nos novos regulamentos reside no facto de ser agora impossível os cavaleiros terem dois dos seus resultados do mesmo dia a contar para os rankings da Longines. De facto, o número de resultados por atleta e por dia estará limitado a um, (aquele em que o atleta ganhou mais pontos). A única exceção será quando um cavaleiro participar numa Taça das Nações, caso em que um cavaleiro pode ganhar pontos noutra prova no mesmo dia. Esta medida pode ajudar a criar um novo equilíbrio entre os CSI 5*s e as provas de menor importância, uma vez que os cavaleiros que estão actualmente a competir ao nível de 5* podem acumular pontos com vários percursos no mesmo dia, ao contrário dos cavaleiros que estão a competir ao nível das provas 2*, 3* e 4*, onde existem menos provas a atribuir pontos.

Outra alteração aos rankings diz respeito aos CSIs e CSIOs dos Jovens Cavaleiros, assim como aos CSIs dos Under-25, que não atribuíam quaisquer pontos para os rankings globais. Essa situação vai agora mudar: de facto, independentemente dos prémios monetários oferecidos, os CSIs e CSIOs dos Jovens Cavaleiros, assim como os de U-25s em que a primeira mão tem uma altura de pelo menos 1,45m, irão atribuir os mesmos pontos da prova de 1,45m cujos prémios estão entre os 30.000 e 59.999 Francos Suíços (€26.600 e €53.200). O mesmo irá acontecer com a primeira mão dos Campeonatos Continentais de Jovens Cavaleiros.

Fonte: FEI AQUI