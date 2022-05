O Futuro da Criação de Cavalos chegou a Portugal

A Coudelaria Rio Lima recebeu recentemente a boa notícia de que um dos embriões congelados da sua égua Xhila resultou em gestação, no Centro de Reprodução Genequino.

Trata-se de um embrião in vitro produzido através da mais recente técnica reprodutiva em equinos, a ICSI, da abreviatura de Injeção Intracitoplasmática de Espermatozóide. A ICSI é uma técnica de fertilização in vitro recorrendo à injeção de um único espermatozóide no interior da célula reprodutiva feminina, o oócito.

Embora seja uma técnica muito utilizada em reprodução humana, na espécie equina é relativamente recente, e até há pouco tempo para se realizar este técnica, a égua teria de se deslocar a Espanha ou Itália para realizar a primeira etapa do procedimento, a recolha de oócitos (Ovum Pick Up – OPU), onde cada folículo da égua é aspirado por forma a recolher o oócito.

Contando com a colaboração do prestigiado Médico Veterinário Dr. Roberto Sanchez, os sócios da Genequino Dr. Pedro Costa e Dr. Bruno Rego, implementaram o programa de “Ovum Pick Up” e após algumas tentativas experimentais bem sucedidas decidiram oferecer o serviço comercialmente em Portugal, e os resultados não podiam ser melhores:

“Superou bastante as nossas expectativas, quer em termos de resultados alcançados como na adesão por parte de criadores”, afirma o Dr. Bruno Rego, assegurando que “apesar dos resultados preliminares já nos terem deixado satisfeitos, com o grande apoio do nosso amigo Dr Roberto Sanchez, um especialista internacionalmente reconhecido na área da reprodução de equinos, e com uns pequenos ajustes e a experiência que fomos ganhando, os resultados foram muito promissores”.

Após a recolha dos oócitos, estes são acondicionados em ambiente muito controlado por forma a não danificar estas células muito sensíveis, sobretudo evitando oscilações de temperatura, e são de seguida enviados para o laboratório da Embryotools, em Barcelona.

A Embryotools é líder de mercado em Espanha na área da embriologia e reprodução assistida em animais e humanos. Fundada por dois cientistas, a Dra. Glória Calderón e pelo português Dr. Nuno Costa-Borges, que fez parte da equipa que conseguiu, em 2009, os primeiros animais clonados com êxito em Espanha e mais recentemente, em 2019, o primeiro potro de Espanha recorrendo à técnica de OPU-ICSI.

No laboratório, os oócitos recebidos passam por um processo de maturação, após o qual, os oócitos que tenham evoluído favoravelmente serão injectados com o espermatozóide do garanhão desejado. “Recorrendo a esta técnica, é possível utilizar sémen de garanhões com baixa fertilidade ou de garanhões que já morreram, permitindo optimizar ao máximo o seu sémen congelado, visto que com 1/10 ou 1/8 de uma palhinha é possível fertilizar inúmeros oócitos em cada sessão”, garante o Dr. Pedro Costa.

Após 7-8 dias os embriões que tenham atingido o estádio de blastocisto serão congelados, e enviados para o Centro de Reprodução, onde mais tarde serão transferidos para uma égua receptora.

No caso da Coudelaria Rio Lima, após saberem das potencialidades desta técnica decidiram apostar na sua égua Xhila, que apresentou nos últimos anos problemas de fertilidade. A Xhila é uma filha da Romã (ferro Sousa Cardoso, recentemente furtada e gestante do Rubi AR), celebre égua da raça Puro Sangue Lusitano, mãe de animais como o Carriço, o Espanhol, Nove, Golegã e Folgosa. Na mais recente Expoégua, a descendência da Xhila obteve uma medalha de prata com a poldra de 3 anos, “Pérola do Lima” (Riopele x Xhila).

O garanhão escolhido foi o Hábil da Broa, adquirido recentemente pela Coudelaria, e que já padreou na Coudelaria Assunção Coimbra, onde tem alguns filhos com medalha de ouro, nomeadamente o Ofensor, medalha de ouro aos 3 anos na Feira de São Martinho, em 2021.

“A obtenção desta prenhez, utilizando este procedimento, que exige um nível elevado de especialização, revelou-se um óptimo barómetro para avaliar a capacidade técnica da nossa equipa e este resultado confirma que estamos no bom caminho”, afirma o Dr. Pedro Costa

“É para nós uma grande satisfação podermos, com o nosso conhecimento científico, contribuir para o melhoramento genético das Coudelarias nacionais e da própria raça Puro-Sangue Lusitano, pondo à disposição dos nossos criadores e da nossa raça os mesmos recursos que criadores e raças de outros países já têm acesso”, diz o Dr. Bruno Rego.

Como se trata de um procedimento que tem maior taxa de sucesso quando realizado fora da época reprodutiva normal dos equinos, a equipa da Genequino já se prepara para realizar novas sessões de recolha de oócitos a partir de Setembro deste ano.