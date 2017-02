O adeus a «Jerich Parzival» (VÍDEO)

Após a desilusão dos Jogos Olímpicos do Rio*, a olímpica holandesa Adelinde Cornelissen anunciou: “terminou a carreira internacional de Jerich Parzival.”

Parzival actualmente com 20 anos, filho do célebre Jazz, detentor de um extraordinário palmarés, ganhou a final da Taça do Mundo em Hertogenbosch, Holanda (2013), foi medalha de prata individual, tendo conquistado duas de bronze por equipas, nos Jogos Olímpicos de Londres e nos Jogos Equestres da Normandia. Este conjunto ganhou o Campeonato da Europa em Windsor e Roterdão.

Segundo Adelinde, o cavalo fará a sua despedida das pistas no Indoor Brabant em Hertogenbosch (CHI-W) no dia 11 de Março pelas 15h30.

“Escolhi a Holanda para a despedida de Parzival e optei pelo Indoor Brabant. Guardo boas recordações do Brabanthal onde conquistámos a final da Taça do Mundo, entre outras provas”.

* De recordar que Adelinde desistiu de participar nos J.O. do Rio de Janeiro para poupar Parzival, que, ficou doente um dia antes de entrar em pista para disputar a prova por equipas.