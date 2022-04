Nuno Chaves de Almeida passa a competir pelo Brasil

Nuno Chaves de Almeida, filho de portugueses, nascido em Niterói (Rio de Janeiro), pode ser uma opção para integrar a equipa brasileira no Campeonato do Mundo de Dressage em Agosto em Herning (Dinamarca) segundo o site Adestramento Brasil.

Os seus avós emigraram para o Brasil na altura da guerra colonial, onde nasceram e estudaram os seus pais. Nuno tinha quatro anos de idade quando a família resolveu regressar a Portugal.

Parceria com a família Oliva

O seu destino voltou a cruzar-se com o Brasil recentemente, quando há cerca de dois meses, João Victor e José Victor Oliva sugeriram que competisse com o cavalo Feel Good VO com objetivo de disputar o Mundial de Dressage. “Aceitei este desafio. Estou feliz por representar o Brasil e ter o apoio da família Oliva que me confiou um cavalo com as qualidades do Feel Good”, comentou Nuno.

Neste momento, Nuno está sediado na Academia Dressage Portugal, em Arruda dos Vinhos, onde monta e prepara os cavalos para a competição.

Herning 2022

Actualmente os brasileiros Pedro Almeida com Famous do Vouga e João Oliva com Escorial Horsecampline treinam para representar o Brasil no Campeonato do Mundo de Dressage, a ocorrer em Agosto de 2022, na Dinamarca. O ECCO FEI World Championships Herning também recebe as competições de Saltos, Paradressage e Volteio.

Para poder disputar o Mundial de Herning, os conjuntos seniores precisam de ter alcançado pelo menos o percentual de 66%, tanto como nota final com dois juízes FEI 5* diferentes, de nacionalidade distinta do atleta e em provas de Grande Prémio ou GP (Short Grand Prix) confira a regra da FEI AQUI.

Serão selecionados os conjuntos que obtiverem as mais elevadas pontuações em provas CDI3*/CDI4*/CDI5*/CDI-W ou CDIO (resultados isolados por prova de Grande Prémio e GP Especial) no período entre 1 de Janeiro de 2021 e a data das inscrições nominativas (excluindo as reprises freestyle).