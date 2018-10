Novembro, mês de ir à Golegã!

É já dia 2 de Novembro que inaugura uma das Feiras mais castiças, afamadas e típicas de Portugal.

A edição de 2018 da Feira da Golegã irá decorrer de 2 a 11 de Novembro de 2018.

A Golegã volta a acolher criadores de cavalos, provas desportivas e actividades destinadas aos profissionais, amadores ou simples curiosos do mundo equestre. A 43.ª edição da Feira Nacional do Cavalo e a 20.ª Feira Internacional do Cavalo Lusitano decorrem integradas na Feira de S. Martinho.

Ao longo destes dias haverá lugar para as mais diversificadas iniciativas tendo como elo comum a cultura equina. Concursos de atrelagem, apresentação de cavalos, apresentação de cavalos montados, concursos de saltos de obstáculos e de cavalos de sela, além de um contínuo desfile de amazonas, cavaleiros e atrelagens no largo do Arneiro e jogos de horseball integram um programa cheio de actividades dedicadas ao cavalo.

O programa da Feira começa sempre de manhã, segue pelo dia fora com actividades, terminando à noite. Mas a Feira continua “pela noite dentro”, fora do programa oficial, com bares, discotecas, tascas, um ambiente imperdível até manhã….

E a somar a tudo isto, a este evento sempre grandioso, a certeza de reencontrar amizades, Há ambiente melhor? Não, não há…

Encontramo-nos por lá, de 2 a 11 de Novembro, todos à Golegã!

NORMAS A CUMPRIR

PRÉ-PROGRAMA DA FEIRA AQUI