«Nilo» o mais bem pontuado em Lisboa (VÍDEO)

«Nilo» (Fogoso x América por Rajá) do criador e proprietário Sociedade Agrícola da Vila Formosa. montado pelo olímpico Rodrigo Torres, foi aprovado como reprodutor pela APSL, tendo obtido a pontuação mais elevada de 74,25 pontos, na segunda concentração de Admissão de Garanhões ao Livro de Reprodutores da Raça Lusitana de 2023 que decorreu esta segunda-feira (24) no picadeiro Eng. Sommer de Andrade na Sociedade Hípica Portuguesa em Lisboa.

«Opio» (Dragão das Figueiras x Giralda por Rico) do criador e proprietário Dr. Pedro Ferraz da Costa, avaliado com 74 pontos, foi o segundo cavalo mais bem pontuado nesta aprovação de garanhões, enquanto os cavalos, «Pintor da Coutada» (Ebano da Coutada x Fogaça da Coutada por Que-Denario), «Poeta Plus» (Jasmim Plus x Famosa Plus por Peralta Pinha), «Orion de la Gesse (FR)» (Escorial x Hipotese por Zamorim) e «Pelé» (Império IIx Jamaica II por Valete) alcançaram a terceira melhor pontuação 72,75 pontos.

Dos 30 machos candidatos a reprodutores, 25 foram admitidos ao Livro de Reprodutores da Raça Lusitana, 2 foram reprovados e 3 optaram por não participar.

Local: Sociedade Hipica Portuguesa

Produção: Rui Pedro Godinho para APSL