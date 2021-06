Netflix: Séries e filmes para apaixonados por cavalos disponíveis 2 Junho, 2021 17:12

Que a Netflix é uma plataforma de streaming que oferece uma grande variedade de séries de televisão, filmes, títulos de animé, documentários e outros conteúdos premiados que podem ser vistos em milhares de dispositivos com uma ligação à internet, não há como negar.

Pensando em facilitar a sua vida, preparamos uma lista de filmes e séries, especialmente para si, que é apaixonado por cavalos. Essa seleção é bastante ampla, com histórias de drama, aventura e até mesmo superação.

Os filmes e as séries trazem o cavalo com um dos principais protagonistas, mas o enredo é bem mais amplo. Selecionamos filmes de diversos anos de produções, assim como séries que têm muitas temporadas. Um exemplo é a série Heartland, que atualmente conta com 13 temporadas disponíveis na Netflix.

FILMES

Andar, Montar, Rodeio – A Virada de Amberley

Mesmo após sofrer um terrível acidente de carro que a deixa paraplégica, a jovem Amberley Snyder (Spencer Locke) não desiste de seu maior sonho: tornar-se a maior campeã de rodeio do país. Apesar de já ser a atual campeã, ela se esforça para prosseguir como a número 1 e volta aos treinos pronta para superar qualquer obstáculo.

O Cowboy do Asfalto

Alma de Cowboy é um drama inspirado nos estábulos de Fletcher Street. Nas ruas de Filadélfia ainda há cowboys e cavalos. A descoberta é de Idris Elba, ator e produtor de O Cowboy do Asfalto, filme honesto e algo modesto de Ricky Staub, realizador estreante.

Bravura Indômita

O pai de Mattie Ross (Hailee Steinfeld), de apenas 14 anos, foi assassinado a sangue frio por Tom Shaney (Josh Brolin). Em busca de vingança, ela resolve contratar um xerife, Reuben J. Cogburn (Jeff Bridges), para ir atrás dele. Inicialmente ele recusa a oferta, mas como precisa de dinheiro acaba por aceitar. Mattie exige ir com Reuben, o que não lhe agrada. Para capturar Shaney eles precisam de entrar em território indígena e encontrá-lo antes de La Boeuf (Matt Damon), um polícia do Texas que está à sua procura devido ao assassinato de outro homem.

The Ballad of Buster Scruggs

Os fãs dos irmãos Ethan e Joel Coen reconhecerão que os seus filmes western — como “Indomável” e “Este País não é para Velhos” — serão dos melhores projetos das suas carreiras. Por isso, boas notícias: o muito esperado “The Ballad of Buster Scruggs” é um western puro que pode ser visto na Netflix a partir desta sexta-feira, 16 de novembro.

O filme conta seis histórias — esteve para ser uma minissérie e tem, no total, duas horas e 12 minutos. Foi exibido em vários festivais de cinema do mundo e tem sido moderadamente elogiado pela crítica internacional.

Rock My Heart

Jana é uma jovem de 17 anos que tem um problema cardíaco congênito. Mas, contrariando todas as expectativas, ela megulha em novos desafios e aventuras perigosas. Após criar laços com um cavalo indomável, a jovem decide treinar para competir numa corrida, preocupando ainda mais os pais e arriscando a própria vida.

Django Livre

No sul dos Estados Unidos, o ex-escravo Django (Jamie Foxx) faz uma aliança inesperada com o caçador de recompensas Schultz para caçar os criminosos mais procurados do país e resgatar sua esposa de um fazendeiro que força seus escravos a participar de competições mortais.

SÉRIES

Heartland

A série “Heartland” tem ganho um bom destaque no catálogo da Netflix. O drama canadiano conta a história das irmãs Lou Fleming e Amy. Elas são netas de Jack Bartlett e precisam lidar com os altos e baixos relacionados com um rancho de cavalos. Após perderem a sua mãe, elas continuam o seu grande sonho ajudando cavalos …

Zoe e Raven

Zoe (Jaylen Barron) é uma adolescente de 15 anos de idade que vai passar as férias numa ilha no interior da Inglaterra. É lá que a jovem desenvolve uma amizade com um misterioso cavalo, fazendo com que ela mude a sua visão sobre o mundo à sua volta e encontre forças para enfrentar os seus problemas.

Spirit Invencível

Spirit Invencível é o próximo capítulo da história da DreamWorks Animation.

Uma aventura épica sobre uma rapariga teimosa que sonha encontrar o lugar onde realmente pertence e que descobre o verdadeiro espírito da amizade quando a sua vida se cruza com a de um cavalo selvagem. Spirit Invencível é o próximo capítulo da história da DreamWorks Animation.