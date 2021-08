Netflix: Filmes e séries para apaixonados por westerns e cavalos disponíveis 25 Agosto, 2021 17:44

A Netflix oferece uma grande variedade de séries de televisão, filmes, títulos de animé, documentários e outros conteúdos premiados que podem ser vistos em milhares de dispositivos com uma ligação à internet.

Pensando em facilitar a sua vida, preparamos uma lista de filmes e séries, especialmente para si, que é apaixonado por Westerns e Cavalos. Esta seleção é bastante ampla, com histórias de drama, aventura e até mesmo superação.

Consulte a lista e escolha o conteúdo que mais lhe agradar.

Klara (para toda a família)

Para se integrar com as raparigas da sua nova cidade, Klara inscreve-se num concurso hípico. Só há um problema: ela não sabe andar a cavalo. Com: Rebecca Plymholt, Joel Lutzow, Regina Lund.

Ana com “A” 13+

Uma órfã destemida e determinada encontra um lar improvável junto de uma solteirona e do seu gentil irmão, ambos solteiros. Com: Amybeth McNulty, Geraldine James, R.H. Thomson.

Horse Girl 13+

O que poderia ter de errado com Sarah, uma garota solitária que tem um cavalo? Uma adorável inadaptada, que adora artes, cavalos e séries sobre crimes sobrenaturais, sente os seus sonhos lúcidos invadirem cada vez mais a sua realidade.

Com: Alison Brie, Debby Ryan, Paul Reiser.

Notícias do Mundo 13+

Um veterano da Guerra Civil americana, que viaja de cidade em cidade para ler as notícias, inicia uma perigosa viagem pelo Texas para levar uma menina órfã a um novo lar. Com: Tom Hanks, Helena Zengel, Michael Angelo Covino.

O filho de Shane 13+

Um jovem pistoleiro em busca de vingança por um ataque brutal à sua família parte numa missão que o conduz a grandes perigos… e a um romance inesperado. Com:Mike Marshall, Michèle Girardon, Valerio Bartoleschi.

Os Sete Magníficos 16+

Quando um magnata industrial ameaça uma cidade mineira, um caçador de recompensas junta um grupo de oposição composto por homens perigosos e com habilidades únicas. Com:Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke.

O Duelo 16+

Em 1866, um Ranger do Texas investiga algumas mortes suspeitas numa vila governada por um despota religioiso com perturbadoras ligações ao seu próprio passado. Com: Woody Harrelson, Liam Hemsworth, Alice Braga.

Uma cabeça a prémio 16+

Um desconhecido chega a uma aldeia com um fugitivo como prisioneiro e perturba a comunidade ao envolver-se com os habitantes. Com: Bogusław Linda, Karel Roden, Katarzyna Figura.

O Matador 16+

Em terras sem lei, o solitário Cabeleira descobre qual foi o destino do pai, um pistoleiro, e torna-se ele próprio um temido assassino. Com: Diogo Morgado, Étienne Chicot, Maria de Medeiros.