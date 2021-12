Netflix: Ataque dos Cães (“The Power of the Dog”) (VÍDEO) 4 Dezembro, 2021 9:48

Ataque dos Cães que estreou esta quarta-feira (01/12) na Netflix, é um dos filmes cotados para o Oscar 2022 e conta com Benedict Cumberbatch e Kirsten Dunst no elenco.

Baseado no livro “The Power of the Dog”, escrito por Thomas Savage e publicado em 1967, o filme se passa em 1925, tendo como pano de fundo o estado americano de Montana. Phil (Benedict) e George Burbank (Jesse Plemons) são dois irmãos fazendeiros que vêm de uma família rica e dividem o trabalho no campo. Mas suas personalidades completamente opostas desencadeiam uma série de conflitos.

Tudo piora ainda mais quando George se casa secretamente com a melancólica viúva Rose (Kirsten Dunst) e a leva para morar no rancho da família. Fazendo questão de se manter como o dono do local, Phil é cruel no tratamento com Rose e com seu filho Peter (Kodi Smit-McPhee), um jovem fora dos padrões de masculinidade. O vaqueiro só não imaginava que a presença de Peter poderia mexer tanto com ele.

Durante grande parte de duas horas de duração, “Ataque dos cães” é um grande mistério. Um faroeste silencioso mais interessado nas nuances dos seus personagens e com paisagens de tirar o fôlego, o primeiro filme de Jane Campion (“O piano”) em 12 anos mantém o público interessado até um final arrebatador.