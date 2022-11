“Neptuno das Faias” Campeão de Campeões da Feira Nacional do Cavalo 2022

O campeão da raça Lusitana do LXII Concurso Nacional de Apresentação do Cavalo de Sela FNC e XXIII Concurso Nacional de Apresentação do Cavalo de Sela da Feira Internacional do Cavalo Lusitano é o cavalo “Neptuno das Faias” (Escorial x Feeling por Sol), do criador Luís Marques de Bastos, e propriedade da Coudelaria Luís Bastos, montado por Ricardo Vinhas Reis.

Já o título de campeão de raças foi atribuído a “Orgulhoso da Broa” (Português Desporto – 4 anos), propriedade e criação de Manuel Tavares Veiga. A cerimónia decorreu ao final da tarde no Largo do Arneiro.

Antes de ter sido conhecido o Campeão de Campeões da Feira Nacional do Cavalo, teve lugar a Homenagem ao Presidente de Honra do LXII Concurso Nacional de Apresentação do Cavalo de Sela FNC e XXIII Concurso Nacional de Apresentação do Cavalo de Sela da Feira Internacional do Cavalo Lusitano – Dr. José Luís Núncio Fragoso. Apaixonado pela feira da Golegã, é também uma figura que marcou o início de uma nova época na clínica veterinária de cavalos em Portugal. “Senhor de grande olho clínico e muito desembaraço, foi introduzindo os modernos meios de diagnóstico que ia conhecendo nos países mais avançados onde se deslocava nas férias para, com curiosidade e humildade científica, se aperfeiçoar a tratar bem e depressa os cavalos a quem o desporto punha novas exigências”, escreveu Pedro Ferraz da Costa na revista oficial da FNC 2022.

O Dr. Núncio Fragoso mostrou-se muito honrado pelo reconhecimento, mas repartiu a homenagem com todos os seus colegas veterinários que prestam um serviço de excelência à feira da Golegã, considerando-os também parte fundamental para o seu sucesso. Em contrapartida, ofereceu uma estátua em bronze à FNC do mestre João Branco Núncio que será exposta no Equuspolis.

Resultados completos AQUI