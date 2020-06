Nelson Aleluia soma bons resultados em Itália 29 Junho, 2020 16:26

O cavaleiro português, Nelson Ramos Aleluia, que se encontra radicado em Itália ao serviço da Coudelaria Fonte Abeti, participou no passado fim de semana nas provas para cavalos novos do CDN que decorreu no Arezzo Equestrian Center em Arezzo (Itália), alcançando bons resultados.

Este cavaleiro com a égua Hanoveriana, Calispera di Fonte Abeti, de 7 anos, venceu no sábado (28) a reprise Preliminar (77,057%) e no domingo, conseguindo a média final de 75,100%.

Nos cavalos de 5 anos venceu no sábado com o castrado Ebano di Fonte Abeti a FEI Preliminar (82,600%) e no domingo ficou em segundo lugar (87,000%).

Nos cavalos de 4 anos, Nelson venceu nos dois dias, com a égua Hanoveriana Fiaba di Fonte Abeti (85.600% e 86.400%).

São resultados promissores para este cavaleiro português, que monta os cavalos novos da Coudelaria Fonte Abeti.

Resultados AQUI