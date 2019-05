Nelson Aleluia com bons resultados em Itália 7 Maio, 2019 7:30

O cavaleiro português Nelson Aleluia de 28 anos, ao serviço a Coudelaria Fonte Abeti em Itália, participou no passado fim-de-semana na Taça de Itália para Cavalos Novos com os cavalos Warmblood, Evelyn di Fonte Abeti (4 anos), Ébano di Fonte Abeti (4 anos), Dolcetto di Fonte Abeti (7 anos), e Bionica di Fonte Abeti, conseguindo resultados que merecem uma referencia especial.

Com a égua Hanoveriana Evelyn di Fonte Abeti (x Furstenball), Nelson pontuou 82,400% no sábado e ficou em segundo com Ébano di Fonte Abeti (79,800%) no sábado. No domingo repetiu a classificação vencendo a reprise com Evelyn di Fonte Abeti (87,400%) e foi segundo classificado com Ébano di Fonte Abeti (82,200%).

Na prova reservada a cavalos de 7 anos, montando o garanhão Hanoveriano Dolcetto di Fonte Abeti (x Diamond Hit) Nelson venceu nos dois dias conseguindo 68,504% e 69,829% respectivamente. Participou ainda com a égua Bionica di Fonte Abeti no Nivél Médio vencendo no sábado e conseguindo o segundo lugar no domingo (65,536%).

A recordar, que Nelson Aleluia colaborou com cavaleiro olímpico Miguel Ralão Duarte na Quinta dos Cedros durante 6 anos, antes de fixar residência em Itália.

