«Navalo De Poheton» de Andrew Kocker sacrificado (VÍDEO)

O cavaleiro do cavalo que sofreu uma lesão fatal no Al Shira’aa Hickstead Derby no domingo (24 de Junho), de coração partido, prestou homenagem ao seu “velho amigo”.

Andrew Kocker tinha planeado reformar «Navalo De Poheton» (Cumano x Double Espoir) depois da sua prova, mas o cavalo de 17 anos sofreu um acidente que resultou na fractura de uma perna após a recepção do salto número quatro e teve que ser sacrificado.

Na quarta-feira (27 de Junho), Andrew publicou nas redes sociais um “post” em que dizia sentir-se “extremamente desolado”.

“Tinha planeado retirar Navalo após esta prova para que disfrutasse de uma reforma o mais saudável possível”, referiu o cavaleiro.

“A minha intenção era devolvê-lo ao seu criador em França, porque ele também o adorava.

É uma pessoa idosa que viajou até Paris na altura da Final da Taça do Mundo e, ao ver o Navalo ficou de lágrimas nos olhos.

“Por isso pensei que teria sido um final perfeito e uma boa recompensa para tudo o que ele me proporcionou.”

O Andrew ainda disse que se sentiu “extremamente emocionado” quando se apercebeu que seria o fim desta sua parceria com o castrado Sela Francês, com o qual tinha representado os EU na final da Taça do Mundo em Abril.