«Nativo da Moura» eleito Campeão Macho e Campeão de Campeões em Castelo Branco

O VI Concurso de Modelo e Andamentos, promovido pela Associação de Criadores de Cavalos Lusitanos da Beira Interior, teve lugar nos dias 13 e 14 de abril, nas instalações da Escola Superior Agrária de Castelo Branco. O evento contou com a participação de 50 animais, divididos entre 24 machos e 26 fêmeas, cujas performances foram avaliadas pelo juiz Dr. Ricardo Campos, representante da APSL.

Após as eliminatórias, foram premiados com as Medalhas de Ouro e Prata, os melhores machos e fêmeas do Concurso de Modelo e Andamentos da Beira Baixa Sul.

«Nativo da Moura», de 5 anos (Spartacus x Flicka por Abibe), garanhão aprovado com 74,26 pontos no 1º Salão do Cavalo, da criadora Filipa Andrea Ferraz Craveiro, propriedade de Carlos Gomes Branco e montado por Gonçalo Diabinho, foi eleito Campeão Macho e Campeão dos Campeões.

«Roleta das Cardas», uma poldra de 3 anos (Imperador dos Cedros x Garrocha por Bacara da Brôa) do criador e proprietário João Fernandes Antunes e apresentada por Daço Santos, foi eleita Campeã Fêmea.

POLDROS

Nos Poldros de 1 ano, destaque para «Tintoretto do Vento» (Escorial x Gitana por Almansor) da criadora e proprietária Michelle Rosa Santos, apresentado por João Oliveira, conquistou a medalha de ouro.

Nos Poldros de 2 anos, «Sol da Madre de Água» (Jasmim Plus x Donadela por Verificado) do criador e proprietário Madre de Água ficou em primeiro lugar. «Salim da Palma» (Lord Plus x Gaiata por Peralta Pinha) do criador Soc.Agro -Turist. Palma VL e Anexos. propriedade de Carlos Maldonado foi segundo classificado enquanto «Sofisticado» (Jasmim Plus x Gema por Moscatel) do criador e proprietário Coudelaria Rui Manteigas ficou em terceiro.

Nos Poldros de 3 anos, venceu «Ramalhete CS» (Merengue d’Arcos SP x Gasista por Sino) do criador e proprietário Hugo Viana Crespo. «Reico SR» (Fundador x Nikita SR por El Rei II Sernadinha) e apresentado por Hugo Miguel Santos, foi segundo classificado.

Nos Machos Montados de 4 anos venceu «Qualificado Lagar» (Ihconico do Lagar x Salerosa por Leque) do criador e proprietário Manuel Teixeira.

Nos Cavalos de 5 anos ou mais, montados, «Nativo da Moura» foi eleito campeão, enquanto «Picasso de Cabeção» (Imperador de Cabeção x Rosca por Chauz) do criador António Salgueiro Lopes Aleixo e propriedade de Gonçalo Nuno de Campos Loureiro, recebeu a medalha de prata.

POLDRAS

Na Classe de Poldras de 1 ano, «Triana do Arcos» (Almirante (SPA) x Maruca dos Arcos (SPA) por Spartacus) do criador e proprietário Quinta dos Arcos foi contemplada com a Medalha de Ouro apresentada por Ricardo Lopes.

Nas Poldras de 2 anos venceu «Solene JV» (Altivo x Zínia por Nisa) do criador e proprietário João Viegas Morgado apresentada por Daço Santos.

Nas Poldras de 3 anos, «Roleta das Cardas» (Imperador dos Cedros x Garrocha por Bacara da Brôa) do criador e proprietário João Fernandes Antunes recebeu a medalha de ouro.

Nas Éguas Afilhadas venceu «Fiore» (Quixote x Relíquia por Harmónio) do criador José Manuel Coias Amaral foi a vencedora.

Na classe Poldro Mamão, «Uivo» (V-Ohara de La Font x Luanda Rae) da criadora e proprietária Ana Cristina Correia de Matos ficou em primeiro lugar apresentado por Patrícia Branco.

Nas Éguas Montadas, medalha de prata para «Poderosa» (Zaire x Flama por Vinagre II) do criador Madre de Água Lda, montada por Nuno Carvalho.

O prémio de melhor criador foi conquistado por Filipa Andrea Ferraz Craveiro e Daço Santos foi eleito o melhor apresentador.

No sábado (13), ocorreu um jantar na Quinta da Dança, reunindo aproximadamente 100 pessoas entre criadores da raça, proprietários e apresentadores. Durante o evento, o Professor Doutor Paulo Fernandez, Diretor da ESACB, em nome do Presidente Professor Doutor António Fernandes, assinou o protocolo IPCB/ACCLBI. Este protocolo visa a criação do “Posto de Cobrição”, destinado a oferecer apoio didático e produtivo aos criadores na área.

Resultados Machos AQUI

Resultados Fêmeas AQUI