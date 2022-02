A coudelaria de cavalos de corrida Juddmonte, anunciou esta sexta-feira que nasceu o primeiro poldro da fabulosa égua «Enable», propriedade do príncipe Khalid Abdullah, vencedora de 11 corridas de alto nível, com duas vitórias no Prix de L’Arc de Triomphe e um recorde de três vitórias no King George VI e Queen Elizabeth Stakes em Ascot.

O poldro é filho do célebre «Kingman».

Momentos pelos quais vale a pena esperar!