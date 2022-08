Mundial de Saltos de Obstáculos 2022: Henrik von Eckermann Campeão do Mundo de Saltos (VÍDEO)

O sueco Henrik von Eckermann confirmou o favoritismo ao sagrar-se campeão do mundo de saltos neste domingo (14) em Herning, Dinamarca.

Henrik von Eckermann, montando King Edward, terminou com dois percursos sem faltas para conquistar a medalha de ouro com 0.58 pontos por excesso de tempo na primeira prova do campeonato. Foi o segundo ouro do número 1 do ranking mundial na Dinamarca. Na sexta-feira (12) conquistou o ouro por equipas assegurando um lugar nos Jogos Olímpicos de 2024, em Paris.

A prata foi para o belga Jerôme Guery (Quel Homme de Hus), com 3.35 pontos perdidos, e o bronze para o holandês Maikel van der Vleuten (Beauville Z), com 5.96 pontos.

