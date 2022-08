Mundial de Paradressage 2022: Arrancaram as provas

Arrancaram hoje as provas do Mundial de Paradressage em Herning, Dinamarca, com a campeã em título, a holandesa Sanne Voets a defender com sucesso, o seu título mundial no Grau IV.

Montando Demantur, a campeã paralímpica pontuou 76,750% batendo a sua compatriota Demi Haerkens que debutou nestes mundiais com EHL Daula, conseguiu 76%.

O medalha de prata em Tóquio, o brasileiro Rodolpho Riskalla conquistou a medalha de bronze com Don Henrico, obteve a pontuação de 74,925%.

Quanto à participação portuguesa a paralímpica Ana Mota Veiga com o Lusitano Convicto faz hoje a sua reprise Team Test (Grau 1) cerca das 16h15, enquanto Pedro Felix e Grijó, ambos debutantes nestes campeonatos, executam a prova (Grau III), amanhã quinta-feira.

Resultados completos AQUI