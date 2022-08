Mundial de Dressage 2022: Arranca o Mundial em Herning

Cathrine Dufour, é a esperança do país anfitrião neste mundial que vai decorrer entre 6 e 10 de Agosto em Herning, Dinamarca, mas as campeãs olímpicas, Isabell Werth e Charlotte Dujardin estão entre as suas rivais pelo ouro individual. A Dinamarca e a Alemanha surgem como favoritas na prova por equipas, classificativa para Paris 2024.

A estrela da Dinamarca, Cathrine Laudrup-Dufour foi invencível no CHIO Aachen no mês transacto, conquistando os quatro eventos individuais e liderando a Dinamarca para uma vitória inédita na Taça das Nações de Aachen, relegando Alemanha para o segundo lugar. A tentativa alemã de manter a sua invencibilidade de 11 anos como equipa na Taça das Nações, sofreu um duro golpe com a eliminação da campeã mundial Isabell Werth no Grande Prémio Especial.

A Alemanha segue entre os favoritos no Mundial, apesar da ausência da campeã Olímpica Jessica von Bredow-Werndl, que está de esperanças. Isto coloca Catherine Dufour com grandes hipóteses de encerrar o jejum de 36 anos da Dinamarca como equipa vencedora neste Mundial.

Não podemos ignorar a britânica Charlotte Dujardin, medalha de bronze em Tóquio 2020, assim como a equipa americana, que foi prata em Tóquio.

O Mundial de Dressage também serve de classificativa para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Os seis primeiros países classificados na prova por equipas ficam automaticamente apurados para Paris 2024.

Portugal apresenta-se neste Mundial de Dressage com uma equipa de quatro elementos, três deles montando cavalos Lusitanos:

Portugal:

Maria Caetano com Fénix de Tineo

Vasco Mira Godinho com Garrett

Martim Menéres com Equador

João Moreira com Zonic Hit (Oldenburgo)

PARADRESSAGE

Ana Mota Veiga com Convicto

Pedro Félix com Grijó

Nesta competição estão inscritos 11 cavalos Lusitanos,

Brasil:

Escorial Horsecampline com João Victor Oliva

Famous do Vouga com Pedro Tavares de Almeida

Estónia:

Faraó da Raia com Grete Ayache

Irlanda:

Esporim MVL com Anna Merveldt

Luxemburgo:

Imperador dos Cedros com Fie Christine Skarsoe

Japão:

Dueto com Soshi Yoshigoe

Formato do Mundial de Dressage 2022

No sábado e domingo, os conjuntos disputam o Grande Prémio, com as três melhores notas de cada país decidindo as medalhas por equipas.

A importância não se resume apenas às medalhas, uma vez que os seis primeiros países classificados ficam apurados para Paris 2024.

Os 30 melhores do Grande Prémio avançam para o Grande Prémio Especial, com as primeiras medalhas individuais a serem atribuídas.

Os 15 melhores conjuntos do Grande Prémio Especial, ficam apurados para a final, o Grande Prémio Freestyle.

Resultados AQUI

Livestreaming AQUI