«Mqse De Sevigne» vence o Prix Rothschild (VÍDEO)

Não houve euforia para os cavaleiros britânicos e irlandeses, pois a poldra «Mqse De Sevigne» propriedade do Barão Edouard de Rothschild, liderou a dobradinha treinada por pelo francês André Fabre no Prix Rothschild em Deauville neste domingo.

Fabre, havia vencido a competição de Grupo 1 cinco vezes no passado e tornou-se no treinador mais bem-sucedido da corrida quando a sua poldra de quatro anos, «Mqse De Sevigne» montada por Alex Pouchin, chegou em primeiro lugar, seguida da sua companheira de treino, «Life In Motion» também treinada por Andre Fabre.

O jóquei Alexis Pouchin, que conquistou sua primeira vitória ao mais alto nível, não teve pressa com a poldra, enquanto «Sauterne» segundo classificada no Prix Jean Prat, liderava o pelotão, com o favorito da corrida «Remarquee» correndo ao lado de forma impressionante, terminando em quarto lugar, enquanto o vencedor do Royal Ascot, «Rogue Millennium», ficou em quinto.

Resultados