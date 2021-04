«Mouro AR» o mais valioso no Leilão Online de Alter (VÍDEO) 30 Abril, 2021 19:54

O Leilão Anual da Coudelaria de Alter, este ano realizado em formato on-line em virtude das medidas de prevenção da Covid19, terminou hoje, dia 30 de abril, com balanço bastante positivo tanto em número de licitadores inscritos, como de exemplares vendidos, superando largamente a edição de 2020, também ela realizada em modo não presencial.

Foram vendidas 8 das 10 fêmeas a leilão e 4 dos 9 machos, num total de 12 equídeos.

«Mouro AR» (Rubi x Vibração por Bau) de 5 anos, foi o cavalo que atingiu o preço mais elevado entre os exemplares a leilão, e terá como destino a Áustria, e os mais licitados foram a Nabada AR, que ficará em Portugal, e o Mubio AR, que terá como destino a Bélgica.

Os exemplares que não foram vendidos em leilão podem agora ser adquiridos diretamente na Coudelaria de Alter.

Sobre a Companhia das Lezírias – Coudelaria da Alter:

A Companhia das Lezírias foi fundada em 1748 e está constituída sob a forma de Sociedade Anónima de capitais exclusivamente públicos. É a maior exploração agropecuária e florestal existente em Portugal, compreendendo a sua área a Lezíria de Vila Franca de Xira, a Charneca do Infantado e o Paul de Magos. Gere, desde 2013, por concessão do Estado, a Coudelaria de Alter, instituição de referência do cavalo raça Puro Sangue Lusitano, e que tem vindo a viver um profundo processo de reestruturação, modernização e dinamização, com destaque para a área do turismo equestre.

De salientar que nos últimos anos os cavalos com sangue Alter Real têm atingido performances de nível internacional, nomeadamente, no domínio da Dressage. Alguns dos animais presentes a leilão eram netos do Rubi AR que esteve nos JO 2012, e outros filhos do Beirão AR que representou Portugal nos últimos campeonatos da Europa de Dressage 2019/Roterdão e que qualificou a equipa de Portugal para os próximos Jogos Olímpicos.

PR