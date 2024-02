Moura Tours: António Matos Almeida soma e segue em Espanha

O talentoso atleta português, António Matos Almeida, continua a impressionar no Moura Tours Valencia Spring Tour (Espanha), alcançando três notáveis vitórias, uma em cada jornada da competição.

Na última quinta-feira, conquistou a prova de 1,40m ao montar Bring Out the Barley (na imagem). Os seus excelentes desempenhos persistiram no dia seguinte (9 de fevereiro), com a segunda vitória alcançada desta vez com Clair Matin PS. Além disso, conquistou o quarto lugar com Maputo do Pocinho e o quinto lugar com Bring Out The Barley.

No sábado, António Matos Almeida comemorou a terceira vitória na prova de 1,35m, desta vez montando Chang NZ, e conquistou o segundo lugar com Clair Matin PS.

A sua trajetória destaca-se como um feito extraordinário no cenário desportivo em Valência.

Resultados completos AQUI