Morreu o cavalo olímpico «Galopin de la Font» com 28 anos (VÍDEO)

Morreu esta quarta-feira (23) o garanhão Lusitano «Galopin de la Font», parceiro do cavaleiro olímpico português Daniel Pinto.

Daniel Pinto com «Galopin de la Font» participou nos Jogos Equestres de Lexington (USA) 2010, e nos Campeonatos da Europa em Windsor 2009 além dos Jogos Olímpicos de Beijing em 2008. Nos CDI3* de Vidauban e em Vejer de La Frontera (2009) superaram os 70% no Grande Prémio Freestyle.

Foi na final da Taça do Mundo de Dressage, em Abril de 2007, em Las Vegas, que Daniel Pinto, com «Galopin de La Font» (Espanto x Pezuda por Zorro), nos brindou com uma prestação de luxo, ao vencer a final B, do Grande Prémio Freestyle, com a média de 71,650%.

A notícia foi partilhada por Daniel Pinto que deixou esta sentida mensagem no FB: