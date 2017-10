Morreu De Niro, o melhor reprodutor Hanoveriano de sempre (VÍDEO) 12 Outubro, 2017 15:01

Morreu o celebérrimo De Niro (Donnerhall x Akzent II) de 24 anos, o melhor embaixador Hanoveriano reprodutor de cavalos de Dressage.

De Niro, da criadora Brigitte Pahl nasceu em Maio de 1993. A carreira deste reprodutor começou em 1995 em Verden, quando foi adquirido por Burkhart Wahler de Tonne Böckmann. Os filhos de De Niro são um sucesso desportivo na Dressage. Este cavalo competiu no nível de Grande Prémio e o seu mais importante triunfo foi no Derby Alemão em 2003, montado por Dolf Dietrem Keller.

Em 2008, com 15 anos, De Niro foi eleito o Garanhão Hanoveriano do ano. O cavalo transmitiu aos descendentes todas as qualidades de um moderno cavalo de Dressage. Ocupou o primeiro lugar no ranking da World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH) para garanhões entre 2012 e 2016.

Os cavalos medalhados Desperados FRH com Kristina Bröring-Sprehe; D’Agostini FRH com Fabrienne Lütkemeir; Dablino FRH com Anabel Balkenhol e o Westfalian Delgado com Beatriz Ferrer-Salat são alguns dos mais conhecidos cavalos de Grande Prémio, produtos de De Niro.