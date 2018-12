Morreu «Approved» de Adelinde Cornelissen

Morreu subitamente o garanhão KWPN «Approved» (Aquiedo x Jazz x Juriaan) de 4 anos, propriedade da cavaleira olímpica de dressage, Adelinde Cornelissen e do seu companheiro Aris Van Maanen, na passada terça-feira (11 Dez).

Adelinde, num post no seu Facebook, manifestou a sua tristeza, “Jaqiedo como é conhecido, trabalhou muito bem na segunda-feira. Quando o entreguei ao meu tratador, disse-lhe, tenho tanta esperança neste cavalo, desconhecendo que seria a última vez que o montava. Estou desolada”.

O nome inicial do cavalo era «Jaqiedo», mas depois de ser aprovado como garanhão pelo Studbook Oldenburg Verband em 2017, o nome foi alterado para «Approved», que contem a primeira letra (A) do pai, «Aquiedo», de acordo com os regulamentos alemães.