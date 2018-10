Molly Ashe e D’Arnita conquistam o troféu American Gold Cup em Nova York (VÍDEO) 1 Outubro, 2018 18:38

Pela terceira vez consecutiva, o prestigioso troféu American Gold Cup que se disputou neste domingo, em Old Salem, Nova Iorque, ficou em casa, desta vez graças à vitória de Molly Ashe com a égua D’Artina de 10 anos, no Grande Prémio (1,60m) do CSI4*-W.

Apenas sete dos 37 conjuntos que alinharam terminaram a primeira mão com zero. Quatro repetiram o zero no desempate, porém foi o tempo registado por Molly e D’Arnita que mostrou ser difícil de bater e lhe daria o triunfo perante os seus compatriotas Margie Goldstein Engle com o garanhão Royce que foram apenas 9 centésimos de segundo mais lentos que a vencedora, enquanto Mattias Tromp e Quinta completaram o pódio americano neste Grande Prémio qualificativo para a Longines FEI Taça do Mundo.

