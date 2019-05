Moita em Festa

Quatro dias de muita animação abrem o ciclo das festas populares no concelho da Moita. De 23 a 26 de maio, a vila da Moita recebe a Feira Regional que conta com um programa diversificado: as tradicionais largadas de toiros na Av. Teófilo de Braga, exposições, gastronomia e muita música.

Na primeira noite, a 23 de maio, a Abertura Oficial da Feira Franca, Carroceis e Divertimentos, bem como do Espaço da Gastronomia e da Mostra de Artesanato, está marcada para as 21:00h. De seguida, está prevista, entre outras atividades, a realização de um Desfile de Moda com a participação do Comércio Local.

No dia 24 de maio, pelas 15:00h, realiza-se a Conferência integrada no 20º Concurso Regional da Raça Holstein Frísia da Moita, no Auditório da Biblioteca Municipal Bento Jesus Caraça, e a Abertura Oficial do 20º Concurso Regional da Raça Holstein Frísia da Moita e da 2ª CAPRILEITE – Mostra de Caprinos Leiteiros de Raças Exóticas, no Pavilhão Municipal de Exposições. De salientar que esta iniciativa, que decorre até dia 26, agrega algumas das maiores e mais produtivas explorações nacionais.

Ainda no dia 24, a Praça da República recebe o espetáculo de fado com António Pinto Basto e, na Av. Dr. Teófilo de Braga, realiza-se, nessa noite, a 1ª Largada de Toiros.

No sábado, dia 25, às 10:00, abre o “Páteo das Velharias”, no Largo das Palmeiras. À noite, pelas 22:00h, o espetáculo musical é com Micaela, na Praça da República, e tem lugar a 2ª Largada de Toiros na Av. Dr. Teófilo de Braga.

No domingo, dia 26, realiza-se a 3ª Largada de Toiros, a abertura do Espaço Biofesta 2019 – 15º Mostra de Projetos e Produtos Biológicos, a 2ª CAPRILEITE – Mostra de Caprinos Leiteiros de Raças Exóticas, o VIII Almoço da Feira, entre outras iniciativas que se prolongam até à noite, com muita animação. Na programação deste dia, está incluída a Corrida de Toiros, na Praça Daniel do Nascimento, no dia 26, pelas 17:00h

O programa pode ser consultado em www.cm-moita.pt, www.facebook.com/festasdamoita e https://www.facebook.com/cmmoita.

PR