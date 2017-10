«Modi de la Gesse» Campeão dos Campeões – Bélgica

«Modi de la Gesse» (Escorial (CSB) x Diva das Figueiras (SQT), propriedade do Haras de La Gesse foi eleito o Campeão dos Campeões no Campeonato Internacional do Cavalo Lusitano da Bélgica, organizado pela Association Belge des Eleveurs du Cheval Lusitaniens, que decorreu no passado fim-de-semana na École Provinciale d’Elevage et d’Equitation de Gesves, Bélgica.

Este poldro de 1 ano, filho do Escorial da Coudelaria Santa Bárbara é um animal que representa fielmente o padrão da raça Lusitana, muito típico, com grande harmonia de formas, proporcionalidade, finura e expressividade. Modi de la Gesse que foi apresentado por José Miguel “Vinagre” Barbosa, evidencia muita elasticidade, dinâmica forte, expressividade com swing e groundcover; foi também eleito Campeão dos Campeões no Campeonato de França do Puro Sangue Lusitano que ocorreu em Beaucaire, França, em Junho passado.

Receberam também a Medalha de Ouro na Classe de Poldros de 1 ano: Milionário do Luar (Escorial (CSB) x Oferta (CE), Mistral do Luar (Spartacus (CSM) x Que-Zara (RLH) e Maestro EP (Famoso (JJM) x Famoso II (JME).

O Júri Internacional da APSL foi composto por Dr. Tomé Nunes e Rui Rosado.

Resultados completos AQUI