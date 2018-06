Misericórdias vão dinamizar praças de touros

Os representantes das Misericórdias Portuguesas vão passar a ter assento na direção da Federação Portuguesa das Associações Taurinas. O objetivo é apoiar de forma mais eficaz as praças de touros.

A União das Misericórdias Portuguesas (UMP) assinou este sábado em Estremoz um protocolo com a Federação Portuguesa das Associações Taurinas – Prótoiro, com o objetivo de dinamizar as cerca de 30 de praças de touros que pertencem às Misericórdias.

Numa nota de imprensa, citada pelo jornal Público, a UMP considera que se trata de um passo natural e que vem consolidar a “centenária ligação” das Misericórdias à tauromaquia. Com este acordo, a UMP passa a ter assento na direção da Prótoiro.