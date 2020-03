Mike Smith multado em 210 mil dólares 4 Março, 2020 6:47

O jóquei americano Mike Smith foi suspenso por 9 dias e obrigado a pagar uma multa de 210 mil dólares pelo uso excessivo do “stick” no cavalo Midnight Blue no passado sábado durante a Saudi Cup, a corrida mais valiosa do mundo.

Smith foi obrigado a devolver 60% do prize money atribuído ao segundo classificado, o que equivale a uma multa de 210 mil dólares. O jóquei foi ainda suspenso durante 9 dias por utilizar o stick 14 vezes, acima do que é permitido, 10 vezes.

Mike Smith, de 54 anos, perdeu imenso dinheiro na Saudi Cup.

Comemorando os 25 anos em 2020, a Dubai World Cup no próximo dia 28 de Março, é o dia mais importante do mundo para as corridas de cavalos. O valor total do prémio, que contará com seis desafios do Grupo 1 e três desafios do Grupo 2, é de 35 milhões de dólares americanos. É o auge da temporada de corridas dos Emirados Árabes Unidos e certamente Mike Smith estará ausente.