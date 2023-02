MET 2023: Cancelado por Rinopneumonia positiva em quatro cavalos

A comissão organizadora do Mediterranean Equestrian Tour (MET) que decorre nas instalações de Oliva Nova em Espanha, decidiu em conjunto com a Federação Equestre Internacional e a Real Federação Equestre Espanhola, cancelar a segunda parte do MET II (7 a 26 Fevereiro) por Rinopneumonia positiva em quatro cavalos participantes.

Os cavalos que testaram positivo permanecerão isolados no centro equestre juntamente com os restantes cavalos com os quais partilharam o pavilhão (84), até serem cumpridos todos os protocolos sanitários que permitam a sua partida.

Os restantes cavalos alojados no centro abandonarão as instalações de forma progressiva após a emissão de um certificado veterinário que ateste a ausência de sintomas compatíveis com a doença.

RINOPNEUMONIA EM EQUINOS

Trata-se de uma doença infecto-contagiosa que afecta os equinos e é causada por dois vírus do grupo “Herpes Vírus Equino”: EHV-1 e EHV-4 (Equine Herpes Virus 1 e 4).

EHV-1 produz três sindromas clinicamente diferentes: doença do sistema respiratório; aborto (em éguas) e doença do sistema nervoso (encefalomielite). Por sua vez, o EHV-4 produz primariamente doença do sistema respiratório.

A doença do sistema respiratório causada por ambos EHV-1 e EHV-4 produz sintomas semelhantes aos da influenza ou gripe equina (febre, depressão, tosse, corrimento nasal e intolerância ao exercício físico) e afecta com mais frequência animais mais jovens. Os animais adultos tendem a ter alguma imunidade adquirida pelo que são naturalmente mais resistentes a estas infecções. Quando afectados, os adultos normalmente não apresentam sinais severos de doença respiratória, ao contrário dos poldros. Contudo, não ocorre imunidade natural contra as formas abortiva e de doença neurológica destas viroses. A doença é muito contagiosa, principalmente através das secreções respiratórias.

A maior parte das infecções respiratórias causadas pelo EHV resolvem-se espontaneamente com um período de repouso; algumas podendo até passarem despercebidas, notando-se apenas alguma redução da capacidade física e da tolerância ao exercício. Em alguns casos desenvolvem-se infecções bacterianas secundárias as quais deverão ser diagnosticadas e tratadas por um médico veterinário.