MET 2018: Alemão David Will faz ‘hat-trick’ em Oliva Nova 6 Novembro, 2018 8:44

David Will conquistou este domingo, o Grande Prémio do Autumn Tour do Mediterrean Equestrian Tour (CSI2*).

O cavaleiro alemão mostrou-se invencível nesta penúltima semana do MET 2018 em Oliva Nova, conquistando as provas grandes na passada sexta-feira, sábado e o Grande Prémio (1,45m) no domingo em Valência, Espanha.

Onze dos 84 participantes terminaram o percurso inicial sem faltas e disputaram o desempate. Finalmente foi o último conjunto a sair para o desempate, David Will montando Forrest Gump 29, que alcançou a vitória deixando o segundo lugar para o dinamarquês Andreas Schou com Eurvette. O canadiano Tim Wilks com Quelbora Merze ocupou o terceiro lugar do pódio.

Resultados AQUI