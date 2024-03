Melhor Cavalo Lusitano de Toureio – Época 2023

A Associação Portuguesa do Cavalo Puro Sangue Lusitano (APSL) distingue anualmente os Lusitanos que se destacaram nas diferentes disciplinas, sendo este Prémio atribuído no Festival do Cavalo Lusitano, que este ano terá lugar de 28 a 30 de junho, no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais.

Para a temporada de 2023, os vencedores do Prémio da APSL para o Melhor Cavalo Lusitano de Toureio já foram anunciados esta terça-feira:

Na categoria de Consagrados: NECO DA HERMIDA (Criado por: Quinta da Hermida), montado pelo cavaleiro João Moura Junior.

Na categoria de Debutantes: NEPTUNO (Criado por: Emílio Infante da Câmara), montado pelo cavaleiro Joaquim Brito Paes.