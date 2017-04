McLain Ward e HH Azur são os vencedores da Taça do Mundo 2017 – Saltos de Obstáculos (VÍDEO) 3 Abril, 2017 19:53

O bicampeão olímpico McLain Ward (EUA) montou na perfeição, limpou todos os obstáculos dos quatro percursos de saltos de obstáculos nas finais da Longines FEI World Cup no CenturyLink Center em Omaha (EUA).

“É impressionante vencer a Taça do Mundo em qualquer pista, é um sonho tornado realidade mas vencer aqui em casa e com esta assistência é qualquer coisa que eu tenho sonhado desde criança”, disse Ward.

“Já estive na frente algumas vezes mas desperdicei as oportunidades. Eu disse à “Annie”, (HH Azur) eu preciso de alguma ajuda esta noite e ela deu-ma.”

A pressão estava em Ward. Para ganhar o título precisava de ser perfeito. Romain Duguet (SUI) e Twentytwo des Biches já tinha terminado com 4 pontos. Um derrube para Ward e terminava empatado com Duguet e seria necessária uma barrage. Dois derrubes significavam derrota.

A enorme assistência ficou em silêncio quando Ward e HH Azur faziam o seu percurso. Quando Ward limpou o último obstáculo o silêncio transformou-se num ruidoso aplauso enquanto Ward levantava o punho em celebração. Foi um dia que nunca esquecerá.

No galope da volta de honra Ward acenou à multidão emocionada em que alguns deixavam cair algumas lagrimas. Ward já tinha participado em 16 Taças do Mundo sem nenhuma vitória e desejava muito este título, não só para ele mas também para todos os que estiveram com ele durante todo este percurso.

“Estou muito grato não só aos cavalos que tive nestes últimos anos mas também a todas as pessoas que me ajudaram.”

“Lee (McKeever), o meu tratador está comigo há 29 anos, desde o tempo em que eu montava os póneis maiores. Sendo assim vencer esta Taça para eles, foi muito importante para mim.”

Duguet terminou em 2º lugar e estava orgulhoso da actuação da sua jovem égua de dez anos.

“Twentytwo des Biches fez tudo. Saltou muito bem durante toda a semana e eu estou muito orgulhoso dela”, disse Duguet.

“Foi uma semana perfeita para mim, vim sem pressão, um dos dez primeiros lugares deixava-me satisfeito. O 2º lugar foi um bónus.”

Henrik von Eckermann (SUE) estava satisfeito com o seu 3º lugar com 8 pontos com Mary Lou. Chegou à final em 6º lugar e os dois percursos limpos na final levaram-no ao 3º lugar.

“Estou muito feliz”, disse Eckermann.

“Para mim foi óptimo pois comecei em sexto lugar e subi ao terceiro. A minha égua mereceu, foi incrível.

Os três cavalos no pódio eram todas éguas, HH Azur, Twentytwo des Biches e Mary Lou.

Resultados Longines FEI World Cup™

1º. McLain Ward (USA) HH Azur – 0

2º. Romain Duguet (SUI) Twentytwo des Biches – 4

3º. Henrik von Eckermann (SWE) Mary Lou – 8

4º. Martin Fuchs (SUI) Clooney – 9

5º. Sergio Alvarez Moya (ESP) Arrayan – 9

6º. Guido Klatte jun (GER) Qinghai – 11

7º. Gregory Wathelet (BEL) Forlap – 11

8º. Steve Guerdat (SUI) Bianca – 12

9º. Maikel Van der Vleuten (NED) VDL Groep Verdi Tn N – 12

10º. Lorenzo de Luca (ITA) Ensor de Litrange LXII – 16

11º. Kevin Staut (FRA) Reveur de Hurtebise – 16

12º. Marcus Ehning (GER) Pret A Tout – 18

Resultados completos

CRS