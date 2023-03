McLain Ward conquista Grande Prémio Rolex em Den Bosch (VÍDEO)

McLain Ward, montando a égua de 17 anos, HH Azur, venceu neste sábado (12) o primeiro Grande Prémio Rolex de 2023 no The Dutch Masters.

Com esta vitória, o americano conquistou o seu segundo Grande Prémio Rolex consecutivo depois de ter vencido o CHI Genebra em dezembro passado. Este resultado aproxima-o do objetivo de conquistar o Grande Slam Rolex de Saltos de Obstáculos, o prémio tão desejado que é atribuído ao cavaleiro que vence o Grande Prémio Rolex consecutivamente em três dos quatro eventos. O segundo lugar foi para o francês Julien Epaillard, com Donatello d’Auge, enquanto Henrik von Eckermann com King Edward completou o pódio.

Os melhores conjuntos do mundo, incluindo oito dos 10 melhores cavaleiros do ranking mundial, reuniram-se em ‘s-Hertogenbosch para o The Dutch Masters, onde a Rolex é o patrocinador principal desde 2014. Há mais de 60 anos, que a marca tem-se comprometido com o hipismo através do seu apoio aos melhores cavaleiros, competições e instituições em todo o mundo.

O Grande Prémio Rolex, foi mais uma vez um espetáculo de destreza e atletismo. Dezasseis dos 35 participantes saltaram sem faltas a ronda inicial, sobre um percurso técnico desenhado por Louis Konickx, mas apenas nove fizeram um duplo percurso sem faltas. No entanto, Ward prevaleceu num deslumbrante espetáculo de velocidade e precisão, adicionando o seu nome ao grupo de elite de atletas que triunfaram no Grande Prémio Rolex no The Dutch Masters.

Resultados AQUI