McCartney usa cavalos e Kendall Jenner para a campanha Outono/Inverno 2023

O amor pelos cavalos fez Kendall Jenner ser a escolha perfeita para a campanha Outono/inverno 2023 da estilista britânica Stella McCartney.

Fotografada por Harley Weir, a modelo posou ao lado de póneis brancos de Camargue, França. Assim como no desfile da marca em Paris, o cavaleiro Jean-Francois Pignon acompanhou todo o shooting para garantir o bem-estar dos cavalos – animais favoritos de McCartney.

Para a coleção outono/inverno 2023, Stella mantém a sua preocupação com ações e soluções sustentáveis. Desta vez, as peças foram produzidas a partir de resíduos de maçã, e as botas feitas com resíduos de uva.