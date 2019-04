Mau tempo não impediu o CSN-A em Lisboa 22 Abril, 2019 17:14

O mau tempo instalado entre quinta-feira e sábado passado, com muita chuva, não impediu a realização do CSN A que reuniu cerca de 250 participantes na Sociedade Hípica Portuguesa em Lisboa.

As 27 provas foram disputadas no campo Brigadeiro Henrique Callado e os percursos foram desenhados pelo chefe de pista José Santos.

Francisco Fleming de Oliveira venceu o Grande Prémio

Montando Lirion, Francisco Fleming de Oliveira completou a primeira mão do percurso com obstáculos a 1,40m, sem faltas ficando apurado para o desempate. No desempate, conseguiu novamente um percurso sem faltas registando o melhor tempo de 39,94 segundos dos quatro conjuntos que terminaram o desempate sem faltas. Hugo Carvalho Ferreira foi segundo classificado com Extraordiner (40,94s) e João Chuva completou o pódio com HHS Washington (41,42). Filipe Malta da Costa ficou às portas do pódio em 4º lugar, com Alentejo (41,74s) nesta prova que reuniu 32 participantes.

Hugo Carvalho Ferreira foi o vencedor da primeira prova grande (1,40m) montando Gaucho WH (67,13s). Este cavaleiro ficou ainda em 2º lugar com Vichy du Puits (67,38s) nesta prova ao cronómetro que contou com 32 participantes. Ivo Carvalho com Fandango C fechou o pódio (69,02s).

Na prova com obstáculos a 1,30m também disputada ao cronómetro, venceu Francisco Fleming De Oliveira com Graciana que registou o melhor tempo (62,28s) dos 17 conjuntos que terminaram sem faltas. Artur Gaiolas foi segundo classificado com Casalco (63,14s) enquanto Tiago Carvalho Morais ocupou o 3º lugar com High Jumper F (64,29s).

Carla Amorim com Caty Cat, venceu a prova com obstáculos a 1,20m e Luis Filipe Santos Correia venceu a prova disputada em Duas Fases (1,10m) montando Cockete. Susana Bento Ramos brilhou na prova ao cronómetro (1,00m) com Ombre Dutti.

Resultados completos AQUI