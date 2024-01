«Marvel de Cerisy» vence o Grand Prix de la Ville de Nice

O Hipódromo da Côte d’Azur (Cagnes-sur-Mer) foi palco do emocionante Grand Prix de la Ville de Nice (Grupo 3) neste domingo, e o vencedor foi «Marvel de Cerisy», um magnífico cavalo de 7 anos da linhagem Marked Marvel.

Disputado por 16 participantes, o Grande Prémio parecia altamente competitivo. O favorito, «Berjou», um experiente cavalo de 10 anos da linhagem Holy Roman Emperor, que havia vencido a corrida duas vezes anteriormente, não conseguiu superar as últimas edições, apesar de um regresso promissor na última corrida. «Garden Park» também não conseguiu manter o ritmo nas fases finais. No entanto, «Marvel de Cerisy», sob a orientação do treinador Michael Seror, fez uma manobra decisiva ao sair da curva, resistindo com maestria contra «Oktente» (Blek), que ficou em segundo lugar. «Reve de Prince» garantiu a terceira posição.

