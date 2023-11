Maria Caetano sobe à liderança do Ranking Olímpico (Grupo B)

Parabéns a Maria Caetano, que conquistou a 35ª posição no ranking mundial de Dressage da FEI no final de outubro de 2023 – a melhor classificação de sempre para um conjunto nacional e muito merecida após as cinco vitórias em 2023 nas competições CDI montando o garanhão PSH «Hit Plus». «Hit Plus» está classificado em 48º lugar no ranking mundial de cavalos.

Este registo de desempenho também coloca Maria Caetano em primeiro lugar no ranking olímpico do Grupo B da FEI, com 958 pontos, e numa posição de destaque para disputar uma vaga para a Portugal nas Olimpíadas de Paris 2024.

Confira Ranking Mundial AQUI

Ranking Olímpico – Grupo B AQUI