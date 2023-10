Maria Caetano sagra-se campeã nacional pela quinta vez

Uma consistente prestação com o garanhão PSH «Hit Plus» (Bretton Woods x Platina Plus), criação da Dressage Plus, no Grande Prémio (69,522%), GP Especial (70,830%) e no GPFS (74,290%), deu à olímpica Maria Caetano a sua quinta vitória no Campeonato de Portugal de Dressage na Sociedade Hípica Portuguesa em Lisboa, no último domingo.

Medalha de prata para a estreante Rita Ralão Duarte, com o Lusitano «Irão» (Rubi AR x Oxalis da Meia Lua) do criador Pedro Ferraz da Costa (GP 68,717%, GP.Especial 64,170%, GPFS 72,520%), e o bronze para Martim Meneres com a égua PSH «Gucci Plus» (GP 66,283%, GP.Especial 66,128%, GPFS 71,165%), também criação da Dressage Plus, que conseguiu colocar dois cavalos no pódio.

Filipe Canelas Pinto ficou às portas do pódio com a égua Fortuna 424 e em quinto lugar, classificou-se Georgina Rogers com o PSL Guizo.



Campeonato de Portugal de Dressage, Paradressage & Póneis 2023

Escalão de Séniores:

– Medalha de Ouro: Maria Caetano – Hit Plus

– Medalha de Prata : Rita Ralão Duarte – Irão

– Medalha de Bronze: Martim Meneres – Gucci Plus

Escalão de Jovens Cavaleiros:

– Campeã Nacional: Nicole Antunes da Silva – Funji

– Vice-Campeã: Francisca Castro Monteiro – Invictus VF

– 3º Lugar: Afonso Bibi Sousa – Eliseo

Escalão Sub 25

– Campeão Nacional: Sebastião Lucas Lopes – Inquieto Lezirias

– Vice-Campeã: Mariana Assis da Silva – IJI HP

– 3º Pedro Garrido – Jockey

Escalão de Juniores:

– Campeã Nacional: Briana Alexandra Vintila – Augusta MV

– Vice-Campeã: Mariana André – Iceberg de Tineo

– 3º Lugar: Martim Nunes de Jesus – Je-Celta

Escalão de Juvenis:

– Campeã Nacional: Leonor Coelho – Monarca do Lis

– Vice-Campeão: Guilherme Broega – Minuto

– 3º Lugar: Margarida Ramos – Figo das Figueiras

Escalão de Iniciados:

– Campeã Nacional: Carminho Filipe – Luar da Caniceira

– Vice-Campeã: Leonor Broega

Póneis

– Campeã Nacional: Vitoria Reame – Nice Guy

– Vice-Campeã: Maria Carvalho Confraria – Jet Set de Zeldi

3º Matilde Fernandes – Inca

PARADRESSAGE

Grau I

– Campeã Nacional – Ana Mota Veiga – Convicto LV

Resultados completos AQUI